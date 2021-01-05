"فكرة جيدة ولكن".. التعليم تكشف سبب عدم تطبيق "الأبحاث" لتقييم الطلاب

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مصراوي Masrawy

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فكرة الأبحاث في تقييم الطلاب جيد، ولكن أسيئ استخدامها خلال الفترة الماضية.

كانت وزارة التربية والتعليم، أكدت على تكليف الطلاب بإجراء مشروعات بحثية، كفكرة بديلة لتقييم الطلاب العام الماضي، بدلا من الامتحانات التقليدية، بعدما انتشرت جائحة كورونا وتم تعليق الدراسة.

وأضاف حجازي لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن البعض أفسد فكرة الأبحاث بعمليات الغش ونقل الأبحاث وغيرها، مؤكدا أنها فكرة جيدة في توضيح مخرجات التعليم.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة لن تلجأ للأبحاث بسبب ما فعله الكثيرون حيث أهدروا قيمتها التربوية والتعليمية وفقدنا تكافؤ الفرص في التقييم العادل.

وأضاف "شوقي"، ردا على تساؤلات أولياء الأمور في وقت سابق: "رغم جمال الفكرة ورغم أنها وسيلة تقييم مهمة جدا ولكن ما تعرضنا له أساء للفكرة كلها للأسف الشديد".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، 20 فبراير المقبل