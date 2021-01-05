"معًا للتصدي لكورونا".. برلمانية تطلق حملة لمواجهة الفيروس في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

مصراوي

أطلقت النائبة الوفدية سوسن حافظ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندريه، اليوم الثلاثاء، حملة "معًا للتصدي لفيروس كورونا" بالتنسيق والتعاون مع نقابتَي الصحفيين والإعلاميين ومديرية الصحة بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف تعقيم وتطهير المؤسسات الحكومية ودور العبادة والأندية ومراكز الشباب المختلفة.

بدأت حافظ جولاتها بتوزيع الكمامات الطبية الواقية على الأهالي، وحرصت على التوعية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد والتطهير.

وشددت النائبة على أن الالتزام ضرورة للتصدي للموجة الثانية من "كورونا" التي تعد أخطر في شراستها، فتحور الفيروس يمثل عبئًا كبيرًا وخطورة تعمل الدولة والمواطنون على التصدي لهجمتها.

وأضافت النائبة أن وعي المواطن المصري والتزامه يمثلان الطريق الوحيد لوقف انتشار الوباء من خلال الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية المفروضة؛ حيث إن شخصًا واحدًا مصابًا يمكن أن ينقل الفيروس إلى عشرات بل وحتى مئات الأشخاص الآخرين، ومن هنا يجب افتراض أن أي شخص نتعامل معه هو حامل للفيروس حتى نؤمِّن أنفسنا جميعاً.

وأشارت حافظ إلى أنه لا بد من أن تعمل المؤسسات والمجتمع المدنى يدًا بيد مع الدولة؛ حيث إن المسؤولية الاجتماعية هي الأساس في إنجاح أو عرقلة وتحجيم هذا الوباء والسيطرة عليه.. رغم الجهود الدولية الكبيرة المبذولة في التصدي لفيروس كورونا؛ فإن الحرص على الالتزام بالإجراءات يساعد بشكل كبير في استقرار الاقتصاد والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وهنا تأتي الأهمية القصوى للوعي المجتمعي، ولتحلي كل أفراد المجتمع بالمسؤولية في مواجهة هذه الأزمة؛ حتى يتم العبور من هجمتها بسلام، لأن استمرار هذا الوضع الصادم، لا قدر الله، قد يعود بنا من جديد إلى سياسات الإغلاق التي تضر بالاقتصاد والمؤسسات والأفراد؛ وهو ما يمثل عبئًا على الدولة والمواطن المصري.