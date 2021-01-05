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حتى تكون المصالحة حقيقية.. برلماني: على قطر وقف دعمها للجماعات المتشددة

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حتى تكون المصالحة حقيقية.. برلماني: على قطر وقف دعمها للجماعات المتشددة حتى تكون المصالحة حقيقية.. برلماني: على قطر وقف دعمها للجماعات المتشددة

مصراوي Masrawy

07:38 م الثلاثاء 05 يناير 2021

مصراوي

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن تدير الملف الخارجي؛ سواء إقليميًّا أو دوليًّا بشكل متميز منذ عام 2014 وحتى الآن، لافتًا إلى أن الشارع المصري يقف خلف قيادته السياسية بكل قوة؛ خصوصًا في ما يتعلق بموقف مصر من المصالحة مع قطر.

وقال محسب، في بيان له اليوم الثلاثاء: بالتأكيد أن قمة العلا بالسعودية تمثل خطوة كبيرة في إنهاء الخلاف مع قطر، مثمنًا الدور الذي لعبته الكويت في هذا الصدد.

وشدد النائب على أن مصر دولة كبيرة وتعي جيدًا مصالح باقي الدول العربية ضمن تحركاتها؛ فأمن الخليج خط أحمر بالنسبة إلى مصر.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قطر مطالبة بوقف دعمها للجماعات الدينية المتشددة؛ وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية إذا كانت ترغب جديًّا في إنهاء الخلاف، كما أن ذراعها الإعلامية قناة "الجزيرة" مطالبة بالكف عن الهجوم على الدول العربية، ووقف أية بذاءات ضد العرب؛ حتى تكون هناك مصالحة حقيقية ترضاها الدول العربية، وفي مقدمتها مصر.

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