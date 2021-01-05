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قرقاش: الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة

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قرقاش: الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة قرقاش: الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة

مصراوي Masrawy

07:28 م الثلاثاء 05 يناير 2021


وكالات

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن هناك حاجة لإعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال قرقاش، إن متفائلة ببيان العلا حول التضامن العربي، واصفًا القمة الخليجية التي أقيمت في مدينة العلا بالسعودية بأنها "صفحة جديدة مشرقة".

وقال إننا أمام فرصة حقيقية يجب البناء عليها، مضيفًا أننا جميعًا في نفس القارب ونواجه نفس التحديات، مؤكدًا على أن أمن الإمارات جزء من أمن محيطها.

وشدد على أن الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة، مضيفًا أن التزام ببيان التضامن يؤكد وجود رغبة حقيقية لإنهاء الأزمة مع قطر.

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

ووقع المشاركون في القمة على بيان ختامي، في حضور مستشار الرئيس الأمريكي دونالد جاريد كوشنر، يتعلّق بالمصالحة العربية، لينهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون العربي والخليجي.

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