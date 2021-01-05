أمير قطر يشيد بالأجواء الأخوية في القمة الخليجية

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مصراوي Masrawy

وكالات

غادر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بعد أن ترأس وفدها في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، السعودية عائدًا إلى بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الأمير تميم، أشاد بالأجواء الأخوية التي سادت القمة الخليجية.

وبعث تميم، برقيتين للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يشكرهما على الحفاوة وحسن الاستقبال.

وأكد البيان الختامي الذي صدر عن القمة الخليجية الـ41، الثلاثاء، التي أقيمت في مدينة العلا السعودية، على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، حسبما ذكرت "العربية".

ووفقًا لـ"العربية" ثمن البيان دور الشيخ صباح أمير الكويت الراحل في إعادة التلاحم الخليجي.

وشدد البيان على أن عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

وأكد البيان تعزيز أواصر الود والتآخي بين دول مجلس التعاون، كما أكد على الأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي

وذكر أن تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يؤكد الحاجة للتعاون والتنسيق، وتعزيز دور مجلس التعاون من خلال تنسيق المواقف السياسية.

وأكد على عدم استهداف الوحدة الوطنية للدول الموقعة على الاتفاق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة أي دولة أو تهديد أمنها.

وأكد البيان، على توثيق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي.

احتضنت محافظة العُلا السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة وممثلي الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان ومصر.