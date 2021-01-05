مجلس التعاون الخليجي يهنئ بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

قدم مجلس التعاون الخليجي، التهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الأمريكية التي جرت في نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اختتام أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة العُلا التاريخية بتوقيع أصحاب الجلالة والسمو على البيان الختامي للدورة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فالح مبارك الحجرف في ختام القمة، إنها دشنت عهدًا جديدًا في مسيرة العمل الخليجي المشترك، المتمثل في لم الشمل والانطلاق نحو العقد الخامس من مسيرة المجلس.

وأشار إلى أن اتفاق العلا يمهد الطريق للتكامل الخليجي.

وذكر أن استقرار العراق مهم للخليج وحريصون على وحدته وأمنه، كما أكد على أن هناك تعاون مع العراق في عدة مجالات بينها الربط الكهربائي.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية جراء كورونا ستستمر لفترة، مؤكدًا أن دول الخليج تعاملت مع تداعيات كورونا بحزم اقتصادية.

وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن ما ورد في المبادرة الخليجية.