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مجلس التعاون: اتفاق العلا يمهد الطريق للتكامل الخليجي

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مجلس التعاون: اتفاق العلا يمهد الطريق للتكامل الخليجي مجلس التعاون: اتفاق العلا يمهد الطريق للتكامل الخليجي

مصراوي Masrawy

07:18 م الثلاثاء 05 يناير 2021


وكالات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اختتام أعمال الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة العُلا التاريخية بتوقيع أصحاب الجلالة والسمو على البيان الختامي للدورة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فالح مبارك الحجرف في ختام القمة، إنها دشنت عهدًا جديدًا في مسيرة العمل الخليجي المشترك، المتمثل في لم الشمل والانطلاق نحو العقد الخامس من مسيرة المجلس.

وأشار إلى أن اتفاق العلا يمهد الطريق للتكامل الخليجي.

وذكر أن استقرار العراق مهم للخليج وحريصون على وحدته وأمنه، كما أكد على أن هناك تعاون مع العراق في عدة مجالات بينها الربط الكهربائي.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية جراء كورونا ستستمر لفترة، مؤكدًا أن دول الخليج تعاملت مع تداعيات كورونا بحزم اقتصادية.

وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن ما ورد في المبادرة الخليجية.

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