فريق بهندسة حلوان يبتكر "قفاز ذكي" يترجم لغة الإشارة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

ابتكر فريق بيكسلز بكلية الهندسة جامعة حلوان، قفاز ذكى للأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة يقوم على ترجمة هذه اللغة إلى رسالة مسموعة "Smart gloves pixels'21" ، وجاء هذا الابتكار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور أحمد الجارحى عميد الكلية، وفى إطار اهتمام جامعة حلوان بالابتكارات الطلابية المميزة التى تساهم فى حل المشكلات المجتمعية وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد الجارحى فى بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم، أن فكرة هذا الابتكار هى عبارة عن قفاز ذكى يرتديه الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة يترجم لغتهم من خلال مجموعة من المستشعرات تقوم بتحديد موقع اليد و الأصابع المتحركة و القفاز مزود بوحدة صغيرة لتحديد المحل الهندسى لإحداثيات الحركة التى يتم تحويلها الى كلمة مسموعة تعبر عن الإشارة التى يؤديها مرتدى القفاز.

وتم تنفيذ الفكرة ضمن الأنشطة العلمية لإدارة رعاية الشباب بالكلية حيث تولى ياسر الجبالى مدير رعاية الشباب متابعة التنفيذ مع التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي.

وتكون فريق الطلاب من : نور الدين مجدي، عمار محمد، محمد سمير ، أحمد نبيل، جون عطية، أحمد شريف، مروة الفقي، أحمد طه، محمود عزت، أحمد سمير، مريم سعداوي، نانسى أسامة، هدير أشرف، محمد حسام ، فاطمة خالد، منة السيلاوي.