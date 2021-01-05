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أحمد عوض لـ"سبق": قمة "العلا" عرس خليجي وليلة فرح لن تنسى

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أحمد عوض لـ"سبق": قمة "العلا" عرس خليجي وليلة فرح لن تنسى أحمد عوض لـ"سبق": قمة "العلا" عرس خليجي وليلة فرح لن تنسى
قال إنه تم تدشين هوية جديدة لرؤية 2030

أحمد عوض لـ

قال الكاتب الصحفي أحمد عوض، لـ"سبق": إن في العُلا لم يحضر قادة الخليج فقط، بل حضر التاريخ، تاريخ الجزيرة.

وأضاف: الرومان والأنباط كانوا هنا، وكذلك الكثير من الحضارات التي مرّت على العُلا، الجبال والوديان والكثبان الرملية، جميعها كانت شاهدة على حضارة وإرث تاريخي، أعاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له الألق والمكانة.

وتابع قائلًا: "اليوم تم تدشين هوية جديدة لرؤية السعودية ٢٠٣٠، التي ستشمل المنطقة بأكملها، التم الشمل واتفق الإخوة على أن يكون القادم وفاقًا في كل ما يهم شعوب المنطقة، وما يجعل المنطقة مثالاً يُحتذى بالتنمية والازدهار".

وواصل الكاتب الصحفي أحمد عوض حديثه: "هذا عرس خليجي وليلة فرح لن تُنسى، احتفاء الخليجيين بما اتفق عليه القادة سيكون وقودًا ودافعًا للاستمرار نحو تحقيق الطموحات والتطلعات، أخيرًا.. وكما قال ولي العهد في استقبال قادة دول الخليج: (نوّرت المملكة)".الكاتب الصحفي أحمد عوض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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