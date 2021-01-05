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اختلسا وزورا شهادات وفاة.. إحالة موظفين على المعاش للمحاكمة في المنيا

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اختلسا وزورا شهادات وفاة.. إحالة موظفين على المعاش للمحاكمة في المنيا اختلسا وزورا شهادات وفاة.. إحالة موظفين على المعاش للمحاكمة في المنيا

مصراوي Masrawy

07:14 م الثلاثاء 05 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

أحالت النيابة الإدارية في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، موظفين اثنين للمحكمة التأديبية والنيابة العامة؛ لمساءلتهما في ضلوعهما في وقائع اختلاس عُهد حكومية، تقدر بنحو 60 ألف جنيه، وذلك بعد مرور عامين على خروجهما للمعاش.

كانت الجهة الإدارية (الصحة) شكلت لجنة لفحص العهد في أغسطس ٢٠١٧ برئاسة الدكتور هاني اسحق شحاتة مفتش الصحة، ورصدت وقائع تبديد عهد حكومية: أثاث وأجهزة كهربائية قدرت بمبلغ ٦٠ ألف جنيهًا، وكذا تزوير محررات رسمية: ٣٦ شهادة وفاة في ٢٠١٦ و٢٧ شهادة وفاة في النصف الأول من عام ٢٠١٧.

جرى إبلاغ النيابة العامة بوقائع التزوير، وأحيلت الواقعة لمحكمة جنايات المنيا، التي أصدرت حكمًا حضوريًا بالسجن ٣ سنوات على أحد المتهمين.

بينما جرى إبلاغ النيابة الإدارية بوقائع التبديد وصدر قرار بإحالة المتهمين للمحكمة التأديبية والنيابة العامة.

وكانت نيابات استئناف بني سويف قد أحالت المتهم الأول "ر. خ" 62 عاما، كاتب صحة بالمعاش، لمحكمة الجنايات بالمنيا، لاتهامه بتزوير أوراق قيد الوفيات الثبوتية أثناء عمله بأحد مكاتب الصحة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من عام 2018، حينما قدم مفتش صحة المنيا مذكرة للجهات الإدارية والأمنية، تضمنت مخالفات منها: استصدار شهادات وفيات بدون أوراق التبليغ القانونية التي نص عليها قانون الأحوال المدنية، وشهادات وفيات لحالات وفاة بمستشفيات رغم عدم اختصاص مكتب الصحة الذي يعمل به بقيد أي من وقائع وفيات المستشفيات بحسب الزمام الجغرافي وكذا التلاعب في أرقام قيد وقائع الوفيات سواء في دفتر قيد الوفيات المدني والصحي وأوراق تبليغات وإخطارات الوفيات وكعوب شهادات الوفيات ما قبل استخدام الميكنة في مكاتب الصحة.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار كاتب الصحة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم أمر قاضي التحقيق بحبسه 15 يوما ثم تجدد له الحبس 15 يوم أخرى وأخلى سبيله على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، ثم أصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف بني سويف قراره بإحالة المذكور لمحكمة الجنايات بالمنيا لاتهامه بتزوير أوراق قيد الوفيات الثبوتية. ​

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