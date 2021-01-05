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"العساكر": في العلا قمة تكتب التاريخ بقيادة خادم الحرمين وولي العهد

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أشاد بنجاحها وأثرها على مستقبل المنطقة وازدهارها

نوه مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر، بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اختتمت اليوم في محافظة العلا، مشيداً بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من أجل مستقبل المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة للعساكر عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "في العلا ونحو العلا،‏ قمة تكتب التاريخ في أرض التاريخ، ‏بقيادة حكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، من أجل مستقبل المنطقة وازدهارها".

بدر العساكر محافظة العلا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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