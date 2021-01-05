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فنزويلا: هجوم يستهدف منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد

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فنزويلا: هجوم يستهدف منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد فنزويلا: هجوم يستهدف منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد

مصراوي Masrawy

06:49 م الثلاثاء 05 يناير 2021

فنزويلا - (أ ش أ)


أكد ديلسي رودريجيز، نائب الرئيس الفنزويلي، أن الطاقة الكهربائية في البلاد تعرضت للهجوم من قبل جماعات مجهولة، فيما شهدت العاصمة وولايات أخرى انقطاعات في التيار الكهربائي.
وكتبت رودريجيز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما نقلت قناة اليوم ، اليوم الثلاثاء: "الهجوم على شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية نفذ صباح اليوم، وألحق أضرارًا بنظام النقل في محطة جوري للطاقة الكهرومائية".
وأضاف: "أدى الهجوم إلى انخفاض القدرة في مختلف قطاعات العاصمة وولايات أخرى".. مشيرًا إلى أن العمل جار على استعادة الطاقة الكهربائية بأسرع وقت وإصلاح الأعطال.

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