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: توقيع اتفاق العلا طي كامل للخلاف مع قطر

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السعودية: توقيع اتفاق العلا طي كامل للخلاف مع قطر : توقيع اتفاق العلا طي كامل للخلاف مع قطر

مصراوي Masrawy

06:47 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن قمة العلا اكتسبت أهمية بالغة، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية لتنفيذ وإنجاح اتفاق العلا.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن لدى قادة مجلس التعاون إرادة سياسية لتنفيذ وإنجاح اتفاق العلا، مؤكدًا على أن الإرادة السياسية لقادة الخليج الضمانة الكبرى لتنفيذ اتفاق العلا.

تابع: "سنعمل كمنظومة موحدة لمواجهة التحديات في المنطقة" لافتًا إلى أن إنجاز العلا اليوم سينعكس على استقرار المنطقة.

وذكر أنه من المهم أن يكون لنا موقف موحد من إيران، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي متفهم لضرورة مواجهة الخطر الإيراني.

وشدد على أنه بتوقيع الاتفاق تم طي كامل للخلاف مع قطر.

هذا وأكد البيان الختامي الذي صدر عن القمة الخليجية الـ41، الثلاثاء، التي أقيمت في مدينة العلا ، على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، حسبما ذكرت "العربية".ووفقًا لـ"العربية" ثمن البيان دور الشيخ صباح أمير الكويت الراحل في إعادة التلاحم الخليجي.

وشدد البيان على أن عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

وأكد البيان تعزيز أواصر الود والتآخي بين دول مجلس التعاون، كما أكد على الأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي

وذكر أن تحدي جائحة المستجد (كوفيد-19) يؤكد الحاجة للتعاون والتنسيق، وتعزيز دور مجلس التعاون من خلال تنسيق المواقف السياسية.

وأكد على عدم استهداف الوحدة الوطنية للدول الموقعة على الاتفاق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة أي دولة أو تهديد أمنها.

وأكد البيان، على توثيق العلاقات بين ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي.

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