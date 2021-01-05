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المرور تقدم روشتة القيادة الآمنة أثناء الشبورة

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المرور تقدم روشتة القيادة الآمنة أثناء الشبورة المرور تقدم روشتة القيادة الآمنة أثناء الشبورة

مصراوي Masrawy

06:53 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة للمرور عن روشتة القيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية على الطرق خاصة الصحراوية والسريعة.

الروشتة تشمل إضاءة أنوار السيارة مع عدم استخدام أنوار عالية، استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية للغير واستعمال مساحات المطر مع آلى التنبيه ليشعر الغير بوجودك.

وشددت إدارة المرور على الحذر من السير في منتصف الطريق، وعدم التخطي بالسيارة إضافة إلى فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف المياه بداخلها.

في حال تعطل السيارة يتم تجنبيها إلى أقصى يمين الطريق. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات على الطرق واتباع جميع القواعد والإرشادات المرورية للوصول إلى وجهتهم بسلام

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