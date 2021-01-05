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مراجعة DesignEvo: صانع شعار على الإنترنت

يعد إنشاء شعار رائع لمشروع ما جزءًا كبيرًا من نجاح المشروع. DesignEvo هي خدمة مثيرة للاهتمام تتيح لك إنشاء شعار لموقعك أو عملك الجديد بسهولة وسرعة.

ما هو DesignEvo؟

DesignEvo هو منشئ شعار مخصص مستند إلى الويب يمكّن المستخدمين من إنشاء شعارات مجانًا. إنها أداة مفيدة تمامًا للمحترفين المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الحصول على شعار خاص بها ولكن دون الحاجة إلى دفع رسوم باهظة لمصممي الجرافيك المحترفين للحصول على الوظيفة.



تأتي DesignEvo بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إنشاء الشعارات مهمة بسيطة. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر مجموعة كبيرة من الرموز والخطوط وقوالب الشعارات المعدة مسبقًا ، مما يحول إنشاء الشعار إلى مسعى ممتع ومثير. تتميز DesignEvo بسهولة الاستخدام بحيث يمكن لمن ليس لديهم مهارات وخبرات تصميم شعارات أعمال مخصصة وذات مظهر احترافي في دقائق معدودة.

نظرة عامة على مزايا DesignEvo

تقدم DesignEvo أداة سهلة الاستخدام لصنع الشعار عبر الإنترنت تتيح لك إنشاء تصميمات شعارات مخصصة لعملك دون أن تدفع مبلغًا كبيرًا من المال من جيبك. مع وجود العديد من الرموز والخطوط والقوالب للاختيار من بينها ، تمنحك DesignEvo حلاً سهلًا للغاية لتلبية جميع احتياجات تصميم شعارك.

يوفر لك ملايين الرموز التي صنعها مصممين محترفين. من بين مجموعته الواسعة من الرموز ، يمكنك بسهولة اختيار اختيارك ودمجه في شعارك من خلال واجهة السحب والإفلات.



تقدم DesignEvo أيضًا أكثر من مائة نمط خطوط يمكنك استخدامها مع تصميمك. يمكنك مزج أنماط الخطوط ومطابقتها مع أيقوناتك لمعرفة أي منها يعمل وإنشاء تلك الجمالية المرئية والجاذبية التي تبحث عنها. تمنحك DesignEvo حرفيًا آلاف الخيارات ومجموعات النصوص والأيقونات لمساعدتك في تحقيق هذا الشعار الذي يتطابق تمامًا مع علامتك التجارية ويعكسها.

هل تحتاج إلى تعديل شعارك أكثر؟ هل تريد إضافة بعض العناصر لمنح شعارك مظهرًا ومظهرًا فريدًا؟ تمنحك DesignEvo جميع الأدوات التي تحتاجها لمساعدتك على الجري بإبداعك. عندما يتعلق الأمر بصنع الشعارات باستخدام DesignEvo ، فأنت لا تتجاوز الحدود. لا توجد حدود.

ما المشاكل التي ستحلها DesignEvo؟

1. بعض الناس ليس لديهم الإبداع والخيال اللازمين لإنشاء شعار لأعمالهم. توفر آلاف قوالب الشعارات في DesignEvo قوالب شعارات رائعة للإلهام ، والتي يمكن استعارتها مباشرةً وتطبيقها على تصميمات شعاراتهم.

2. تعتبر نصوص الشعار (الخطوط) ذات قيمة في إنشاء تصميم تصميم الشعار ، وعادة ما يدرك الناس أن تصميم نص الشعار قد يكون صعبًا. يمكن لـ DesignEvo تقديم الكثير من المساعدة فيما يتعلق بخطوطها الفنية محلية الصنع بالإضافة إلى أكثر من 100 خط شائع. Art Fonts عبارة عن نصوص شعارات جيدة التصميم.

3. عند استخدام صانع الشعار السائد ، من الصعب تحديد شكل الشعار. جميع أشكال الشعارات القابلة للبحث في DesignEvo فريدة من نوعها ، مما يساعد المستخدمين في العثور بسرعة على شكل الشعار المفضل لشعاراتهم.

استنتاج

إذا كنت تبحث فقط عن شعار سريع وسهل لمشروع ويب ، فقد تكون DesignEvo تريدها فقط.