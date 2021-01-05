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ولي العهد يبحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك مع أمير قطر

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التقاه في قاعة مرايا بالعلا

ولي العهد يبحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك مع أمير قطر

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قاعة مرايا بالعلا اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

حضر اللقاء: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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