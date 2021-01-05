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ولي العهد السعودي وتميم يستعرضان العلاقات القطرية

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ولي العهد السعودي وتميم يستعرضان العلاقات السعودية القطرية ولي العهد السعودي وتميم يستعرضان العلاقات القطرية

مصراوي Masrawy

06:38 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء في قاعة مرايا بمدينة العلا، الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

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