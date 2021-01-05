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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية وصينية

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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية وصينية واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية وصينية

مصراوي Masrawy

06:26 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية (المالية) عقوبات جديدة على شركات إيرانية منتجة للمعادن، وشركة صينية، لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية.

وذكرت الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتورني، مساء الثلاثاء، أ، قطاع المعادن الإيراني أحد أهم مصادر الدخل للنظام الإيراني، ويدر ثروة لقادة البلاد ويمول أنشطة إرهابية وأعمال عنف.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "لا تزال إدارة ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من تدفق العائدات بينما يواصل رعاية الجماعات الإرهابية ودعم الأنظمة القمعية والسعي للحصول على أسلحة دمار شامل".

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