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وزير الخارجية السعودي: قمة العلا اكتسبت أهمية بالغة بتجاوزها الخلافات

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وزير الخارجية السعودي: قمة العلا اكتسبت أهمية بالغة بتجاوزها الخلافات وزير الخارجية السعودي: قمة العلا اكتسبت أهمية بالغة بتجاوزها الخلافات

مصراوي Masrawy

06:25 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن قمة العلا اكتسبت أهمية بالغة

وتابع بن فرحان، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة الخليجية في العلا، نقلته فضائية "العربية" ، أن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي.

وأعلنت الكويت أمس الاثنين، أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين الجانبين، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

احتضنت محافظة العُلا السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة وممثلي الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان ومصر.

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

واقتصرت الجلسة الأولى من القمة على كلمة لولي العهد السعودي، وأخرى مُقتضبة لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، فيما وقّع المجتمعون، وبينهم سامح شكري وأمير قطر، على بيان "المصالحة العربية" الختامي بعد الاطلاع عليه.

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