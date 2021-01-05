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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

شبورة مائية كثيفة تصل أحيانا إلى حد الضاب تغطي معظم الطرق من المساء وحتى الصباح. تتعذر معها الرؤية الواضحة لقائدي المركبات أثناءالقيادة سوى لأمتار قليلة. الأمر الذي يشكل خطرا عليهم.

الإدارة العامة للمروربرئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق وضعت خطة لمواجهة تلك الظاهرة.

تتمثل الخطة في الغلق المؤقت للطرق التي تشهد شبورة كثيفة ويتم وضع حواجز لإحكام الغلق حرصا على سلامة قائدي المركبات.

كما يتم تفويج السيارات تبعا بمعرفة رجال المرور وتمشيط الطرق بصفة دورية للحفاظ على الرواح وتجنب الحوادث الناتجة عن الشبورة.

ورغم وجود شبورة مائية على بعض الطرق تحرص وزارة الداخلية على وصول المستلزمات الطبية في الوقت المناسب للمستشفيات وهو ما حدث على ارض الواقع بتفويج 4 سيارات محملة بأسطوانات أكسجين من الشرقية إلى القاهرة.

تنسيق كامل على مدار الساعة بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس ومن ثم اتخاذ الإجراءات الملائمة على الطرق ويضمن سلامة مرتاديها.

المقدم أحمد نور الدين مرشف غرفة عمليات المرور يقول إنه فور إخطارهم بوجود شبورة مائية يتم تعيين نقاط رصد وخدمات مرورية لمعرفة أقصى تأثير للشبورة خاصة الطرق الحراوية والسريعة.