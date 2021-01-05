أخبار عاجلة

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد عام على ظهوره.. "الصحة العالمية" تتحقق من منشأ "كورونا" في الصين

Print
بعد عام على ظهوره.. "الصحة العالمية" تتحقق من منشأ "كورونا" في الصين بعد عام على ظهوره.. "الصحة العالمية" تتحقق من منشأ "كورونا" في الصين
تستغرق المهمة بين 3 و4 أسابيع

بعد عام على ظهوره..

عقب مرور أكثر من عام على ظهور المستجد، يتوقع وصول فريق من منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر الوباء، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الثلاثاء).

وتعتبر زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية العشرة شديدة الحساسية للنظام الصيني، الحريص على تجنب تحميله أي مسؤولية عن انتشار الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 1,8 مليون شخص في كل أنحاء العالم، ومن هنا بدا أنها تُعامل وكأنها مهمة سرية، إذ لم يحدد موعدها بدقة واكتفت المنظمة بالإشارة فقط إلى أنها ستُجرى في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).

ولا تفوّت السلطات الصينية أي فرصة، للتعبير عن شكوكها بشأن المنشأ الصيني للفيروس، في حين أنها عزته في البداية إلى سوق في مدينة ووهان تباع فيه حيوانات حية.

وسيتعين على الخبراء الدوليين الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى بكين، وفق متطلبات الوقاية من الوباء، وسيكون أمامهم ثلاثة إلى أربعة أسابيع للتحقيق.

وبالتالي، سيكون بإمكانهم الذهاب إلى "ووهان" في 20 يناير أو نحوه، أي بعد عام من عزل هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، في 23 يناير 2020.

ويعني تأخّر الصين في قبول تحقيق مستقل أنه سيكون من الصعب على الباحثين العثور على الآثار الأولى للعدوى.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

الضحية رقم 19.. وفاة عضو نقابة الصيادلة في الغربية بفيروس كورونا

الضحية رقم 19.. وفاة عضو نقابة الصيادلة في الغربية بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية