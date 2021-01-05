"كورونا" المتحور يتسلّل إلى إيران

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عزل المريض في مشفى خاص

رصدت إيران أول حالة من فيروس كورونا المستجد المتحور، الذي اكتشف للمرة الأولى في بريطانيا، وفق ما أعلن وزير الصحة سعيد نمكي، اليوم (الثلاثاء).

وقال "نمكي" في تصريحات متلفزة: "للأسف الحالة الأولى من كوفيد-19 المتحوّر رُصدت لدى أحد مواطنينا الذي وصل من إنجلترا".

وبيّن أن المريض أُدخل أحد المستشفيات الخاصة، والفحوص أظهرت أن الفيروس من النوع المتحور، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

ولم يقدم "نمكي" تفاصيل عن هوية المصاب، لكنه أكد عدم تسجيل أي آثار للفيروس المتحور لدى عائلته ومخالطيه، وأنه عزل نفسه بُعَيْدَ وصوله.

وتعدّ إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة كوفيد-19، وأعلنت تسجيل أولى حالات الإصابة به في فبراير (شباط).إيران فيروس كورونا الجديد