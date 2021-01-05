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وزير الري يناقش آخر تطورات سد النهضة مع وزير الخزانة الأمريكي

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وزير الري يناقش آخر تطورات سد النهضة مع وزير الخزانة الأمريكي وزير الري يناقش آخر تطورات سد النهضة مع وزير الخزانة الأمريكي

مصراوي Masrawy

06:31 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، والذي يقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021.

وناقش الوزيران عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية، وعلى رأسها ملف سد النهضة.

وأعرب "عبدالعاطي" عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الأهداف التنموية المرجوة، ومن جانبه أعرب ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة ، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.

وأوضح أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

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