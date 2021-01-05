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" للطيران" تسير غدا 50 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي

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"مصر للطيران" تسير غدا 50 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي " للطيران" تسير غدا 50 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي

مصراوي Masrawy

06:19 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة للطيران، غدا الأربعاء، 50 رحلة دولية وداخلية؛ من بينها 6 رحلات شحن جوي.

وتأتي هذه الرحلات بمعدل٣٠ رحلة دولية إلى كل من بغداد، جده، الرياض، تونس، لاجوس، أبوجا، نيروبي، أبوظبي، الدمام، لندن، أمستردام، الشارقة، اسطنبول، دبي، باريس، الرياض، المدينة المنورة، فرانكفورت، بودابست، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، روما، موسكو، أثينا، ڤيينا، أربيل، أديس أبابا، و١٤ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان تنقل جميعها أكثر من ٥٤٩٢ راكبا.

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