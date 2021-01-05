أخبار عاجلة

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. البابا تواضروس يترأس قداس "عيد الميلاد" بدير الأنبا بيشوي

Print
غدًا.. البابا تواضروس يترأس قداس "عيد الميلاد" بدير الأنبا بيشوي غدًا.. البابا تواضروس يترأس قداس "عيد الميلاد" بدير الأنبا بيشوي

مصراوي Masrawy

06:05 م الثلاثاء 05 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ:

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غد الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي، نظرا للظروف الحالية بسبب .

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن صلاة القداس ستبدأ في الساعة السابعة مساء برئاسة البابا تواضروس وعدد محدود جدا من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه بالنسبة للكنائس في القاهرة والإسكندرية، فستقتصر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد على كهنة الكنيسة وعدد محدود بحيث يكون الإجمالي لا يزيد على 20 شخصا، أما باقي الايبارشيات فكل أب أسقف يكون مسئولا عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد.

وقررت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،في وقت سابق ، منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتي منعا للتجمعات والزحام وحرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

شبكة عيون الإخبارية