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وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان غدًا

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وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان غدًا وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان غدًا

مصراوي Masrawy

06:22 م الثلاثاء 05 يناير 2021

الخرطوم - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الحكومية "سونا" اليوم الثلاثاء، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين، سيزور السودان غدًا الأربعاء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمساعدات الأمريكية المنتظرة للسودان.

ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية السودانية القول، إن مونشين سيلتقي خلال الزيارة مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم توقيع على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو عبر صفحته على موقع تويتر "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية - فوائد جمة".

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