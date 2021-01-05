أخبار عاجلة

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بعد إعلان المصالحة.. ولي العهد السعودي يصطحب تميم في جولة بالعلا ()

Print
بعد إعلان المصالحة.. ولي العهد السعودي يصطحب تميم في جولة بالعلا (فيديو) بعد إعلان المصالحة.. ولي العهد السعودي يصطحب تميم في جولة بالعلا ()

مصراوي Masrawy

06:16 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد صفوت:
اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، في جولة بسيارته في صحراء مدينة العلا ، والتي احتضنت أعمال القمة الخليجية الـ 41 اليوم، وصدر عنها "إعلان العلا"، لإنهاء المقاطعة بين الرباعي العربي ( والإمارات والسعودية والبحرين) وقطر.
وعرضت قناة "العربية" السعودية، مقطع مساء الثلاثاء، حمل عنوان "الأمير محمد بن سلمان يأخذ الشيخ تميم في جولة بالعلا" الذي لاقى انتشارًا هائلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر" ويظهر خلاله ولي العهد السعودي وأمير قطر، وهما داخل سيارة في صحراء المملكة.

واستقبل محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار العلا، الذي ترأس وفد قطر، في القمة الخليجية الـ41، بعد إعلان فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وتداول رواد موقع "تويتر" صورة خلال جولة تميم وابن سلمان، وهما يتجاذبان أطراف الحديث.
احتضنت محافظة العُلا السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة وممثلي الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان ومصر.
وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.
واقتصرت الجلسة الأولى من القمة على كلمة لولي العهد السعودي، وأخرى مُقتضبة لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، فيما وقّع المجتمعون، وبينهم سامح شكري وأمير قطر، على بيان "المصالحة العربية" الختامي بعد الاطلاع عليه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

رالي داكار.. فيديو يرصد المعركة الشرسة لتصدر المرحلة 7 للدراجات النارية

رالي داكار.. فيديو يرصد المعركة الشرسة لتصدر المرحلة 7 للدراجات النارية

موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو)

موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان.. وتقطّع السبل بأكثر من ألف مركبة (صور وفيديو)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

شبكة عيون الإخبارية