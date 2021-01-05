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الخميس.. عزاء الراحل سيد عبدالغني بمقر نقابة المحامين

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الخميس.. عزاء الراحل سيد عبدالغني بمقر نقابة المحامين الخميس.. عزاء الراحل سيد عبدالغني بمقر نقابة المحامين

مصراوي Masrawy

06:01 م الثلاثاء 05 يناير 2021

مصراوي

تقيم نقابة المحامين وأسرة الراحل سيد عبد الغني أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، يوم الخميس المقبل، تأبينا وعزاءً للراحل بمقر النقابة بشارع رمسيس، عقب صلاة المغرب.

ويتلقى العزاء نقيب المحامين رجائي عطية، وأعضاء مجلس النقابة، وأفراد أسرة الراحل.

يشار إلى أن جنازة الراحل شيعت من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.

جدير بالذكر، أن «عبد الغني» توفى اليوم متأثرا بإصابته منذ ما يزيد عن أسبوعين بفيروس كورونا المستجد، بعد تاريخ حافل من العمل النقابي والوطني.

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