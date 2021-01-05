بعد العفو الرئاسي.. لماذا عاقبت "الاقتصادية" محسن السكري بالسجن 3 سنوات؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

عاقبت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، المتهم محسن السكري بالسجن 3 سنوات وتغريمه قرابة 3 ملايين دولار بتهمة غسل الأموال.

وكانت الأجهزة الأمنية أفرجت عن "السكري" المدان بالسجن المؤبد لقتله الفنانة اللبنانية سوزان تميم في 23 مايو الماضي بعد صدور عفو رئاسي عنه و1356 سجينًا بمناسبة عيد الفطر.

فما قصة اتهام "السكري" بغسل الأموال؟

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 42246 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أن المتهم محسن السكري، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد.

حقيبة جلدية داخل موقد للطعام

خلال القضية شهد مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، أنه تنفيذًا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها "محسن منير علي حمدي السكري"، قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام.

وأوضح أنه انتقل عقب ذلك صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008.

150 ألف دولار لدى آخرين

لم تتوقف محاولات السكري لإخفاء الأموال عند هذا الحد، حيث حفظ السكري لدى آخرين وهم؛ أشرف منير علي حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح الشاهد الأول -مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية- أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه "أشرف منير على حمدى السكري" مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم "محمد محمد سمير زكي" 40 ألف دولار.

وشهد الشاهد الثاني مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار.

فيلا هالومي

في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة داخل موقد للطعام.

السجن 3 سنوات

في يونيو 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار أمريكي في القضية، وذلك إثر إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال.

لكن السكري تقدم بطعن على الحكم الصادر بحقه أمام محكمة النقض، التي قبلت الطعن المقدم منه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

ويحق للمتهم محسن السكري الطعن على الحُكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض.