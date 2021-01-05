"مراتي اضربت بالنار".. حكاية طلقة طائشة وخطة خداع فاشلة في أرض الأهرامات

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مصراوي Masrawy



كتب - محمد شعبان:

طلقة طائشة وخطة خداع فاشلة، هذا لخصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ما جرى بمنطقة الهرم.

البداية بلاغ تلقاه العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم من نقطة الرطة الملحقة بالمستشفى باستقبال ربة منزل مصابة برش خرطوش بمنطقة البطن.

وجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب بسرعة انتقال قوة من قسم الهرم إلى المستشفى لسماع أقوال المصابة ومقابلة أسرتها.

داخل أروقة المستشفى وقف زوج المصابة "حارس عقار" مشدوها تزرف عيناه الدمع. بسؤاله عن هوية مطلق النار على رفيقة دربه أجاب "حد معرفوش ضرب نار على مراتي".

رواية الزوج لم تكن محل إقناع لرجال المباحث. توجيه سريع من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لضباط الشرطة بتطوير مناقشة الزوج نظرا لشكوك راودته.

صدق الحس الأمني لمدير المباحث، أمام العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، كشف حارس العقار عن الحقيقة "أنا السبب.. مكنش قصدي".

تحريات الرائدين هاني عجلان ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم أشارت إلى أنه في أثناء تنظيف الزوج سلاح خرطوش خرجت طلقة بالخطأ أصابت زوجته وتحديدا منطقة البطن.

أسرع الحارس بنقل زوجته إلى المستشفى. ولدى سؤاله من قبل الأطباء وشرطة المستشفى اتهم مجهولا بإطلاق النار عليها خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن مأمورية بقيادة الرائد محمد بهاء والنقيب مصطفى لاشين من ضبط أحد الأشخاص ترك لديه المتهم السلاح المتسبب في الواقعة.

انتهت الواقعة بضبط الزوج وشريكه بالتستر على الحقيقة والزج بهما خلف القضبان في انتظار قرار النيابة، مع تحريز سلاح الخرطوش.