تحصيل مليار و236 مليون جنيه قيمة تصالح في مخالفات بناء بالقليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين، حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 220395 طلب تصالح، بقيمة مليار و236 مليونًا و926 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، في بيان، أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء، لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، تنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية. ​