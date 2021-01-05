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شركة عالمية لإدارة "مطار البحر الأحمر الدولي".. وهذه طاقته القصوى

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شركة عالمية لإدارة "مطار البحر الأحمر الدولي".. وهذه طاقته القصوى شركة عالمية لإدارة "مطار البحر الأحمر الدولي".. وهذه طاقته القصوى
يستقبل نصف سكان العالم في 8 ساعات

شركة عالمية لإدارة

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن اختيار شركة "DAA" العالمية مشغلاً لمطار المشروع الأضخم عالمياً.

وتأتي "شركة DAA" ضمن أفضل شركات لتشغيل صالات المطارات العالمية، مثل: مطار دبلن في أيرلندا، ومطار كورك، كما تضم الشركات التابعة لها: أعمال التجزئة للسفر بالتجزئة، والشركة الإنجليزية بإدارة عمليات صالات المطار بمشروع البحر الأحمر ومنطقة الطيران وخدمات الطيران، وإدارة المرافق والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية.

وأضافت شركة البحر الأحمر للتطوير أن شركة "DAA" العالمية ستدير عمليات المطار من خلال ثلاث مراحل منفصلة تتضمن أولاها التأكد من أن جميع تصاميم المطار تثري تجارب السياح، بينما تشمل ثانيتها التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه، أما المرحلة الأخيرة فترتكز على إدارة وتشغيل الخطة مع الحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بتجربة السائح والاستدامة، وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، إن مطار البحر الأحمر الدولي الذي يتم بناؤه وفق أحدث التقنيات سيقدم تجربة استثنائية للسياح الذين سيصلون إليه، مشيرا بأن إعلان اختبار "DAA" لتشغيله خطوة مهمة قبل استقبالهم بحلول نهاية عام 2022.

وأكدت شركة البحر الأحمر للتطوير أن 80% من سكان العالم سيتمكنون من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من ثماني ساعات، ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنوياً عند اكتمال المشروع في عام 2030، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة DAA العالمية، نيك كول، إن مطار البحر الأحمر الدولي سيشكل جزءاً أساسياً من رحلة أي سائح قاصد تلك الوجهة الفريدة.شركة البحر الأحمر للتطوير شركة DAA العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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