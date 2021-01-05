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ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي

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ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي
اختتمت اليوم في محافظة العلا وأسفرت عن لمّ الشمل العربي

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي

أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

ونوّه ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة.ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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