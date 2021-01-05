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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى" عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"
تحت حراسات مشدّدة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عددًا من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

من جهة أخرى ندّد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين، بعرض "جماعات الهيكل" على حكومة الاحتلال مقترحًا لعرضه على الأوقاف الإسلامية في القدس والحكومة الأردنية لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة "الهيكل" مكانها.المسجد الأقصى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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