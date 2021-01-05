بلدية طيبة تزيل 500 ألف م2 مخيمات عشوائية

★ ★ ★ ★ ★

أُنشِئت بلا تصاريح نظامية في شمال جدة

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مخيمات عشوائية على مساحة قُدِّرت بـ500 ألف م2 بنطاق البلدية، ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع المخالفات بكل أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني أن الفرق الميدانية بالبلدية أزالت 47 مخيمًا عشوائيًّا جنوب طريق عسفان، والتي أقيمت بلا تصاريح نظامية؛ حيث جرت تسوية مواقعهم وإزالة جميع ما تم إحداثه خلال فترة التخييم.



وأكد "الزهراني" أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.

أمانة محافظة جدة