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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

وقّعت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر، إلى جانب مصر، على بيان "المُصالحة العربية"، لينتهي بذلك خلاف قطع دابر وحدة مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 3 أعوام، وذلك خلال قمة المجلس التي احتضنتها محافظة العلا السعودية.

وفيما لم يُعلن بعد رسميًا عن نص البيان، كانت السعودية أعلنت قبل شهر عن 4 شروط للمُصالحة مع قطر.

وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، في مقابلة تلفزيونية في أكتوبر "قلنا مرارا وتكرارا إن الأزمة مع قطر يمكن أن تنتهي في 24 ساعة، إذا أعلنت تراجعها عن المواقف السابقة وعن دعمها للإرهابيين وعن منحها المنصة الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية".

كانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين فرضت حظرا جويا وبحريا وبريا على قطر منذ يونيو 2017 لاتهامها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.

وطالبت الدول الأربع الدوحة بتلبية 13 شرطا لإعادة العلاقات معها، وشملت قائمة المطالب إغلاق قناة الجزيرة، وتحجيم العلاقات العسكرية مع تركيا وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وقطع العلاقات مع حركة الإخوان المسلمين، وتقليص الروابط مع إيران.

لكن الدوحة رفضت الشروط قائلة إنها "تمس سيادتها واستقلال قرارها الوطني"، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للحوار على أساس الندية واحترام السيادة.

وبذلت واشنطن والكويت جهودًا حثيثة لحل الأزمة، مشدّدين على أنّ وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران.