أخبار عاجلة

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

باكستان تحث مجلس الأمن على الالتزام بوعوده حول إجراء استفتاء حر ونزيه بكشمير‎

Print
باكستان تحث مجلس الأمن على الالتزام بوعوده حول إجراء استفتاء حر ونزيه بكشمير‎ باكستان تحث مجلس الأمن على الالتزام بوعوده حول إجراء استفتاء حر ونزيه بكشمير‎

مصراوي Masrawy

05:39 م الثلاثاء 05 يناير 2021

باكستان - (أ ش أ)

جدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تأكيد استمرار باكستان في دعمها الثابت والقوي لشعب إقليم كشمير المتنازع عليه من أجل الحصول على حقه في تقرير المصير، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى احترام وعوده والالتزام بها فيما يخص إجراء استفتاء حر ونزيه في إقليم كشمير.

وأوضح خان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن باكستان كونها طرفًا مباشرًا في نزاع كشمير ستواصل التأكيد على ضرورة عقد استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن لجنة الأمم المتحدة تبنت قراراً يكرس هذا الحق.

جاءت تصريحات خان في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الـ72 لـ"يوم حق تقرير المصير" للكشميريين الذي يوافق الخامس من يناير عام 1949.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية