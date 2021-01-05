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رئيس التونسية يعفي وزير الداخلية ويتولى الوزارة مؤقتًا

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رئيس الحكومة التونسية يعفي وزير الداخلية ويتولى الوزارة مؤقتًا رئيس التونسية يعفي وزير الداخلية ويتولى الوزارة مؤقتًا

مصراوي Masrawy

05:37 م الثلاثاء 05 يناير 2021

تونس - (د ب أ)

أعلن رئيس التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب، بتولي المشيشي نفسه المنصب بالنيابة إلى حين تكليف وزير جديد على رأس الوزارة.

والمنصب ذاته الذي كان يشغله المشيشي في حكومة الياس الفخفاخ قبل أن يكلفه الرئيس قيس سعيد بتكوين حكومة جديدة بعد استقالة الفخفاخ.

وينظر إلى وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين كأحد المقربين من الرئيس سعيد. وقد يلقي هذا القرار بظلاله على الترتيبات المتعلقة بالحوار الوطني الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ولا يزال التوتر قائما بين الرئاسة وعدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان والداعمة لحكومة المشيشي.

وتعتبر هذه الإقالة الثالثة في حكومة التكنوقراط التي يقودها المشيشي منذ سبتمبر الماضي بعد إقالة وزيري الثقافة والبيئة.

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مصراوي Masrawy

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