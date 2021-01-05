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النرويج: لا أمل في العثور على ناجين من الانهيار الأرضي

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النرويج: لا أمل في العثور على ناجين من الانهيار الأرضي النرويج: لا أمل في العثور على ناجين من الانهيار الأرضي

مصراوي Masrawy

05:34 م الثلاثاء 05 يناير 2021

ستوكهولم - (د ب أ)
ذكرت الشرطة النرويجية أنه "لم يعد هناك أي أمل" في العثور على أي ناجين في موقع الانهيار الأرضي الذي وقع الأسبوع الماضي جنوبي البلاد، مما يعني أن الحادث أودى بحياة 10 أشخاص.

وقالت قائدة الشرطة المحلية إيدا ميلبو أوستيزي للصحفيين: "لم يعد هناك أي أمل في العثور على أشخاص أحياء".

وأضافت أن العملية ستنتقل إلى مرحلة جديدة تهدف إلى العثور على الجثث الثلاث المفقودة.

وتوقفت عملية البحث والإنقاذ بعد انهيار أرضي في مكان الحادث. ويدرس خبراء الجيولوجيا الوقت الآمن للعودة إلى الموقع.

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