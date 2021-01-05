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تعرف على الموقع الذي زاره ولي العهد وأمير قطر

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يوحي المكان بشعور عميق بالأمن والهدوء

تعرف على الموقع الذي زاره ولي العهد وأمير قطر

أظهرت الصورة التي رُصِدت أثناء اصطحاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في العلا، أنها في مدائن صالح، وتحديداً بحسب اللوحة التعريفية من أمام جبل "أثلب".

وجبل "أثلب" يقع على الأفق في الشمال الشرقي من موقع مدائن صالح، ويحيط به فضاء واسع، ولهذا الموقع طريق ضيق يسمى (السيق)، ونحت داخل الصخرة صالة كبيرة مفتوحة تُسّمى الديوان، ومحاطة بعمودين وبعض المصطبات الحجرية على الجدران الثلاثة الداخلية، وهذه الغرفة باردة بشكل لطيف إذ تهب النسمات العليلة هناك دوماً، ولأن واجهتها شمالية فلا تدخلها الشمس، ويوحي المكان بشعور عميق بالأمن والهدوء، مما يجعل المكان مهيباً بشكل كبير، ويمنح تسلق جبل أثلب منظراً خلاباً على مدائن صالح.

الأمير محمد بن سلمان الشيخ تميم بن حمد العلا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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