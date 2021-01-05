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الجوف.. إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر

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الجوف.. إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر الجوف.. إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر
أثناء قيادتهم لمركباتهم في طرق عامة وداخل أحد الأحياء

الجوف.. إيقاف مجموعة من الأشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء معرّضين أمن وسلامة الآخرين للخطر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق أعيرة نارية في الهواء أثناء قيادة مجموعة من الأشخاص لمركباتهم في طرق عامة وداخل أحد الأحياء في مخالفة للأنظمة والتعليمات وغير مكترثين بخطورة سلوكهم على أمن وسلامة الآخرين؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات المختصة بشرطة محافظة القريات -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية مطلقي النار، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.شرطة منطقة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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