"الجبير" و"السيف" وسفير الأردن بعد تلقيهم لقاح كورونا: أداء مميز للكادر الصحي السعودي في مركز اللقاحات

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ثمّن عدد من الوزراء والسفراء ما تقدمه "الصحة" من تنظيم وخدمات طبية مميزة في مركز اللقاحات في الرياض الذي ما زال يشهد توافد الآلاف من المواطنين والمقيمين منذ انطلاق حملة تطعيم في المملكة في 17 ديسمبر الماضي.

ورفع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور عادل الجبير الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه حفظهما الله من رعاية واهتمام بصحة المواطن والمقيم.

وقال الوزير "الجبير" بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد في مركز اللقاحات في الرياض: "أتقدم بالشكر والامتنان إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، كما أتقدم إلى الزملاء في القطاع الصحي برئاسة معالي أخي العزيز الدكتور توفيق الربيعة وأيضاً معالي الدكتور عبدالله الربيعة على ما حققوه من إنجازات من خلال التصدي لوباء فيروس كورونا، وتوفير الإمكانات اللازمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حسب توجيه قيادتنا الرشيدة".

وأشاد "الجبير" بالعمل المميز الذي تقدمه الكوادر الصحية في مركز الللقاحات، قائلاً: "ما لاحظته اليوم في هذه التجربة تجربة مميزة بدءاً من دخولي على تطبيق برنامج "صحتي"، حتى جاء الموعد الذي استغرق أقل من يومين، وما شاهدته من أداء في مركز اللقاحات من قبل الإخوان والأخوات السعوديين رائع ومميز، ومحل فخر واعتزاز، ونعده تاجاً على رؤوسنا، وأسأل الله لهم التوفيق، وأن يحمي وطننا من كل وباء".

من جهته أشاد نائب وزير التعليم سابقاً الدكتور أحمد السيف بالخدمات التي تقدمها "الصحة" في مركز اللقاحات في الرياض، وقال الدكتور السيف بعد تلقيه اللقاح: "سررت بما شاهدت في مركز اللقاحات من تنظيم وإجراءات احترازية، وما يقوم به الفريق السعودي المؤهل الذي أبهرني وأبهر الجميع، وهو مصدر اعتزاز وفخر لنا نحن السعوديون".

وأضاف: "نحن ولله الحمد من أفضل الدول التي تعاملت مع هذه الجائحة، وقد تجاوزناها بكل احتراف ومهنية، وهذا بفضل من الله ثم بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجهود معالي وزير الصحة والعاملين معه، ولم أشعر منذ وصولي إلى مركز اللقاحات وحتى مغادرتي أن هناك جائحة، وما شاهدته من عمل كان عالي الجودة لم أشاهده حتى في الدول المتقدمة من دول العالم"، مقدماً شكره إلى وزير الصحة وزملائه والكادر الصحي السعودي.

وأكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية علي الكايد أن المملكة العربية السعودية نجحت في التصدي لجائحة كورونا.

وقال السفير "الكايد" بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا: "السعودية كانت من أوائل الدول التي وفرت اللقاح للمواطنين والمقيمين بالمجان"، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على اهتمامها الكبير بصحة المواطن والمقيم، كما شكر وزير الصحة على الخدمات الطبية المميزة التي حظي بها الجميع.

وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور عادل الجبير