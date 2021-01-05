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محطات مهمة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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محطات مهمة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل محطات مهمة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
مشاركات أجنبية..عودة عراقية.. وقف المسيرات

محطات مهمة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

شهدت النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، خلال شهر ديسمبر الماضي، العديد من المحطات المهمٌة، تضاف إلى التطور اللافت والجهود الكبيرة التي بذلها نادي الإبل، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأقيمت هذه النسخة في ظروف استثنائية، بسبب جائحة كورونا، وأظهر نادي الإبل قدرة كبيرة في عملية التنظيم، بمساعدة شركاء النجاح من الجهات الأمنية، والصحية، وجميع العاملين إلى جانب التعاون الكبير من المُلٌاك وجماهير المهرجان.

وقف المسيرات

وأصدر نادي الإبل قرارًا مهمًا مع انطلاقة المهرجان، وجد إشادة من جميع النقاد والمتابعين، وتمثل القرار في إيقاف مسيرات المُلٌاك التي كانت تصاحب المنقيات في كل عام، حفاظًا على سلامة الجميع، وهو الشعار الذي أعلنه نادي الإبل قبل بدء المهرجان، حيث أكد أن سلامة الجميع تمثل لمسؤولي النادي أولوية قصوى.

مشاركات دولية

تميزت هذه النسخة أيضًا بالمشاركات الدولية المتمثلة في "الثنائي الأمريكي حسن جوزيف وقاسيم دافوود، والروسي فلاديمير، والفرنسي مغلوفي"، كانت إحدى أهم المحطات في النسخة الخامسة، وهي دليل ملموس على نجاح نادي الإبل في تحويل قطاع الإبل إلى بيئة جاذبة للمستثمرين، فالفرص التي طرحها النادي حفٌزت الكثيرين على دخول هذا المجال، ويرى مراقبون، أن النسخ المقبلة من المهرجان ستشهد تحولاً كبيرًا نحو العالمية.

إقبال محلي

لم يقتصر دخول المستثمرين في قطاع الإبل على الإطار الدولي، حيث كان الإقبال مميزًا ولافتًا على صعيد رجال الأعمال السعوديين، فإلى جانب مشاركة عبد المحسن بن صالح الراجحي، شهدت النسخة الخامسة مشاركة إبراهيم بن عبدالله المهيدب، في أول دخول له هذا العام، كما شهد المهرجان زيارة من مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة برئاسة محمد بن يوسف ناغي، وهي الزيارة التي تم خلالها وضع كثير من الرؤى المستقبلية.

حضور عراقي

مثٌل حضور الإبل العراقية، في الأراضي حدثًا مهمًا في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتكمن أهمية هذا الحضور كونه جاء بعد غياب 30 عامًا، حيث لم يتردد مالك الإبل العراقي ممدوح الخزعلي في أن يسوق إبله متجهًا نحو منفذ الجديدة عرعر بعد افتتاحه؛ ليصل بها إلى الصياهد الجنوبية، ويجد استقبالاً مميزًا واحتفاءً من جميع وسائل الإعلام.

نجوم المجتمع

حضور لافت شهدته النسخة الخامسة للمهرجان، من قِبل نجوم المجتمع وكرة القدم، وفي مقدمتهم الكابتن ماجد عبدالله، ومحمد الشلهوب، وسالم الدوسري، وصالح النعيمة، ومحمد عبدالجواد وغيرهم.


كما أعلن سالم الدوسري ومحمد الشلهوب، دخولهما في عالم الإبل من خلال شراء فرديات من أجل المشاركة بها والاستثمار فيها، وهو الحدث الذي وجد كثيرًا من الأصداء الإيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي.مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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