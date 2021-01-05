ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 120 طربة حشيش في العاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 أشخاص، بحوزتهم 120 طربة حشيش ومبلغ مالي و3 سيارات.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط 4 عناصر إجرامية – لاثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم أول شرطة العاشر من رمضان، وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام -مبلغ مالي– 4 هواتف محمولة، وكذا 3 سيارات. بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

قُدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة 850 ألف جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.