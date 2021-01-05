غدًا.. انطلاق صلاة عيد الميلاد بكنيسة السمائيين في شرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قدم الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، في بيان له اليوم الثلاثاء، التهنئة لمسيحيي محافظة جنوب سيناء، وكافة مسيحي مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، معلنًا بدء صلاة ليلة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق ٦ يناير الجاري بكنيسة السمائيين في شرم الشيخ.

وأكد أسقف جنوب سيناء، أنه سيجري بدء رفع البخور يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ورفع الحمل في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيجري الانتهاء من القداس الإلهي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وستكون الصلاة في المساحة المفتوحة أمام باب الكنيسة.

وناشد أسقف جنوب سيناء، الجميع بالالتزام بالإجراءات اللازمة من ارتداء الكمامة، خلال الصلاة، والحفاظ على التباعد وترك المسافات الأمنة، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.