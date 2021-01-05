أخبار عاجلة

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غدًا.. انطلاق صلاة عيد الميلاد بكنيسة السمائيين في شرم الشيخ

Print
غدًا.. انطلاق صلاة عيد الميلاد بكنيسة السمائيين في شرم الشيخ غدًا.. انطلاق صلاة عيد الميلاد بكنيسة السمائيين في شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

04:51 م الثلاثاء 05 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قدم الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، في بيان له اليوم الثلاثاء، التهنئة لمسيحيي محافظة جنوب سيناء، وكافة مسيحي بمناسبة عيد القيامة المجيد، معلنًا بدء صلاة ليلة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق ٦ يناير الجاري بكنيسة السمائيين في شرم الشيخ.

وأكد أسقف جنوب سيناء، أنه سيجري بدء رفع البخور يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ورفع الحمل في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيجري الانتهاء من القداس الإلهي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وستكون الصلاة في المساحة المفتوحة أمام باب الكنيسة.

وناشد أسقف جنوب سيناء، الجميع بالالتزام بالإجراءات اللازمة من ارتداء الكمامة، خلال الصلاة، والحفاظ على التباعد وترك المسافات الأمنة، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية