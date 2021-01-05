وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ورحب الوزير، بالدكتور أشرف صبحي واصفا إياه بالشريك الأساسي وصاحب فضل في الاتحاد الرياضي للجامعات، مثمنا على مجهوده الكبير على مستوى الرياضة في مصر، ودعمه لأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، متمنيا له كل التوفيق في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المزمع عقدها بمصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، مؤكدا على تقديم كافة إمكانيات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى استعداد وزارة الشباب والرياضة لتسخير كافة إمكانياتها لدعم أنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أهمية إعداد الطلاب رياضيا وثقافيا، وتحفيزهم للمشاركة بالأنشطة الرياضية لما لها من دور إيجابي في تأهيلهم.

كما رحب الدكتور خالد عبد الغفار بالدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لانضمامه لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مطالبا مسئولي الاتحاد بالتواصل مع الدكتور الغر، وتوطيد علاقات التعاون مع الجامعات الخاصة والأهلية؛ بهدف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، وكذا الاستفادة من إمكانيات الجامعات الخاصة في دعم أنشطة الاتحاد.

ووجه الدكتور صبحي حسانين الشكر باسم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للدكتور خالد عبد الغفار على دعمه للاتحاد، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة لرفع كفاءة الجهاز المناعي ومساعدة أجهزة الجسم على مقاومة الأمراض خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وخلال المجلس استعرض الدكتور هشام الجيوشى تقريرا حول النشاط الرياضي بالجامعات خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 26 ديسمبر 2020، مشيرا إلى تنظيم 13 بطولة للجامعات، وبطولة للمبعوثين بمعهد إعداد القادة، فضلا عن المشاركة فى بطولة إفريقية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين بعدد من الألعاب بالبطولات ال 13 بلغ 1575 طالبا وطالبة بمشاركة متميزة من الطلاب والطالبات ذوى القدرات الخاصة، وذلك من 46 جامعة بالإضافة لفريق وزارة التعليم العالي.

ولفت الجيوشي إلى مشاركة 25 جامعة من 9 دول إفريقية (أوغندا ـ كينيا ـ زامبيا ـ زيمبابوي ـ ليبيا ـ ملاوي ـ نيجيريا ـ بوتسوانا ـ مصر) بالبطولة الإفريقية للجامعات (بطولة الطلاب ـ الشطرنج)، وحصول الطالب أدهم فوزى من جامعة الإسكندرية على المركز الأول.

وأحيط المجلس علما بإدراج لعبة الشطرنج ضمن أنشطة ومسابقات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اعتبارا من العام الجامعي 2020/2021.

ووافق المجلس، على عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وبين معهد إعداد القادة، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.