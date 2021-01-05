أخبار عاجلة

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران تقدم طلب للإنتربول لإصدار نشرة حمراء بحق

Print
إيران تقدم طلب للإنتربول لإصدار نشرة حمراء بحق ترامب إيران تقدم طلب للإنتربول لإصدار نشرة حمراء بحق

مصراوي Masrawy

04:48 م الثلاثاء 05 يناير 2021

طهران - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم إيران طلب للإنتربول لإصدار نشرة حمراء بحق الرئيس الأمريكي دونالد وباقي الضالعين في عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس ، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وقال اسماعيلي في تصريح، تم إعداد ملف بشأن الجريمة الإرهابية التي أدت إلى اغتيال سليماني ورفاقه "في الأيام الأولى من الحادث، في المحكمة الخاصة للشؤون الدولية في طهران، وتم إجراء تحقيق شامل في القضية، وتم إرسال تمثيل قضائي إلى ست دول يمكن أن تقدم معلومات، وقد تلقينا بعض المعلومات الجيدة".

وأضاف: "تم التعرف على 48 شخصا متورطا في هذه الجريمة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، المجرم الرئيسي، بالإضافة إلى قادة ومسؤولين في البنتاجون والقوات المتمركزة في المنطقة، وتوضيح الدور الذي لعبوه. حيث تم تقديم طلب إلى الإنتربول لإصدار نشرة حمراء".

وقال الرئيس حسن روحاني إن طهران ستنتقم لمقتله "في الوقت المناسب" وستتخذ في الوقت نفسه إجراءات قانونية ضد ترامب والبنتاجون.

يشار إلى أنه تم قتل سليماني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في هجوم بطائرة مسيرة امريكية في بغداد في شهر يناير العام الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس

شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

شبكة عيون الإخبارية