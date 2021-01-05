سقوط سيدة من شقتها بالطابق الرابع في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت قرية غيط النصارى، التابعة لمركز دمياط، اليوم الثلاثاء، سقوط ربة منزل تدعى "هبة.أ"، من الطابق الرابع من مسكنها.

أخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى نقل السيدة إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد مصدر مطلع بمديرية الأمن، أن التحريات كشفت عن وجود خلافات بين السيدة وزوجها، وأنها زعمت أنه كثير الاعتداء عليها، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.