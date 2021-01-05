وفاة مدير إدارة النظافة بالقليوبية متأثرا بكورونا

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

فارق أشرف عبدالسلام قربة، مدير إدارة النظافة بمحافظة القليوبية، الحياة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى قها للعزل.

وجرى دفن الراحل بقرية الرملة في بنها محل إقامته، ونعت المحافظة الفقيد على صفحته وكتبت: "توفي إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء الزميل أشرف عبدالسلام علي قربة، مدير عام إدارة النظافة بمحافظة القليوبية، وتشييع الجنازة من مقابر العائلة بالرملة".

كما شهدت مستشفى العزل بقها على مدار اليومين الماضيين وفاة 10 مرضى أخرين، بينهم استشاري بحميات قليوب.