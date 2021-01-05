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فض 5 أفراح ومحاضر لـ 305 مواطنين بسبب الكمامة في المنيا

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فض 5 أفراح ومحاضر لـ 305 مواطنين بسبب الكمامة في المنيا فض 5 أفراح ومحاضر لـ 305 مواطنين بسبب الكمامة في المنيا

مصراوي Masrawy

04:25 م الثلاثاء 05 يناير 2021

المنيا- محمد النادي:

حررت محافظة المنيا، محاضر لـ 305 أشخاص مخالفين لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، وفضت 5 تجمعات لإقامة الأفراح، بمراكز "بني مزار، ومطاي، والمنيا".

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إغلاق 6 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة، وتخطي السعة الاستيعابية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين بها، وجرى التحفظ على 46 (شيشة)، بمركزي "المنيا ، وبني مزار".

وأوضح القاضي، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

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