فض 5 أفراح ومحاضر لـ 305 مواطنين بسبب الكمامة في المنيا

مصراوي Masrawy
04:25 م الثلاثاء 05 يناير 2021
المنيا- محمد النادي:
حررت محافظة المنيا، محاضر لـ 305 أشخاص مخالفين لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، وفضت 5 تجمعات لإقامة الأفراح، بمراكز "بني مزار، ومطاي، والمنيا".
وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إغلاق 6 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة، وتخطي السعة الاستيعابية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين بها، وجرى التحفظ على 46 (شيشة)، بمركزي "المنيا ، وبني مزار".
وأوضح القاضي، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.